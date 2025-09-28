Sparatoria in una chiesa mormone in Michigan, due morti e nove feriti tra cui dei bambini. Neutralizzato l'attentatore. Trump: "Ennesimo attacco a cristiani"

Continua a salire il bilancio delle vittime della sparatoria e dell’incendio all’interno della chiesa mormona di Grand Blanc, nel Michigan. Oltre all’attentatore, neutralizzato dalla polizia, un’altra persona è deceduta, mentre 9 risultano feriti e ricoverati negli ospedali locali.
La polizia ha detto che ci sono «più vittime» e si aspetta di trovarne altre quando l’incendio sarà spento.
Le autorità ritengono che il sospetto abbia «deliberatamente» appiccato il fuoco alla chiesa. «C'è stato un incendio che si è verificato e crediamo che sia stato appiccato deliberatamente dal sospetto», ha detto il capo della polizia di Grand Blanc Township, William Renye.
«Sono stato informato sulla terribile sparatoria avvenuta presso la chiesa a Grand Blanc, in Michigan. L’Fbi è intervenuta immediatamente sul posto e condurrà l’indagine federale, fornendo pieno supporto alle autorità statali e locali». Lo ha detto Donald Trump sostenendo che possa trattarsi «dell’ennesimo attacco mirato ai cristiani negli Stati Uniti». «Questa epidemia di violenza nel nostro Paese deve finire immediatamente!», ha concluso il presidente.
