Aeroporto di Catania: scattano le nuove misure di sicurezza per i bagagli a mano

L’aeroporto di Catania ha completato l’installazione dei nuovi macchinari per il controllo dei bagagli a mano con tecnologia 3D, certificati Ecac C3. Grazie a queste apparecchiature di ultima generazione, i controlli di sicurezza risultano già più rapidi: i passeggeri non sono più tenuti a estrarre computer portatili e tablet durante le ispezioni, dice la società di gestione Sac. Il fornitore sta inoltre conducendo i test sull'algoritmo che consentirà di trasportare liquidi fino a 2 litri nei bagagli a mano. Si prevede che entro la fine dell’anno l’iter di certificazione possa essere completato con l’obiettivo di rendere le procedure di sicurezza sempre più fluide ed efficienti riducendo così anche i tempi di attesa per i viaggiatori, conclude Sac.