Corruzione, gli arrestati di Palermo confermano le ammissioni al gip

Il gip del tribunale di Palermo Giuseppina Zampino si è riservata la decisione sulla richiesta di convalida del fermo e di emettere misure cautelari nei confronti di Mario Lupo e Franco Cerrito, i due indagati colti in flagranza durante il passaggio di una mazzetta nel parcheggio dell’Azienda provinciale 6 di Palermo.

Nell’udienza di oggi i due hanno confermato davanti al giudice le ammissioni rese sabato ai pm negli interrogatori: Lupo, presidente di due onlus (Samot e Adi) che si occupano di assistere pazienti terminali, è stato arrestato dopo avere consegnato nella propria auto a Cerrito, dirigente dell’Asp che si occupava di assistenza socio-sanitaria integrata, una bomboniera contenente duemila euro.

Come avevano già fatto sabato, entrambi hanno negato di avere compiuto o indotto atti contrari ai doveri di ufficio. Cerrito ha sostenuto di avere dato solo consigli tecnici a Lupo e di avere fatto eseguire i pagamenti dovuti alla Samot e all’Adi scarl nei tempi previsti dalla legge. Stessa cosa aveva sostenuto l’amministratore delle due aziende, messo alle strette come l’altro indagato dopo che i magistrati della Procura, Andrea Zoppi e Giacomo Brandini, coordinati da Gianluca De Leo, hanno mostrato loro le foto dei loro precedenti incontri, ripresi dalla Squadra mobile di Palermo. L’ultimo, quello di venerdì, è stato ripreso da una telecamera piazzata all’interno della Mercedes di Lupo.