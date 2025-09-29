Exit poll nelle Marche: Acquaroli 48-52% e Ricci 46-50%. In Val d’Aosta avanti la coalizione Autonomisti-Progressisti

Secondo gli exit poll realizzati dal consorzio Opinio per Rai, il presidente delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, sta in una forbice tra il 48% e il 52% dei consensi, mentre lo sfidante del centrosinistra Matteo Ricci tra il 46% e 50%.

A circa metà dello spoglio per le elezioni regionali in Valle d’Aosta si conferma l’affermazione delle forze autonomiste ovvero dell’Union valdotaine (29,3%) e degli Autonomisti di centro (14,4%). Della maggioranza uscente fa parte anche il Partito Democratico, che per ora si attesta all’8,35%.

Delusione nel centrodestra - che era in un’unica coalizione - dove si registra comunque una brillante performance di Forza Italia-La Renaissance (11%) che contende la leadership a Fratelli d’Italia (11,2%). Crolla invece la Lega che passa dal 23,9% del 2020 al 9%. A sinistra due liste sono sul filo per entrare in Consiglio regionale: Avs-Rete civica con il 6,13% e Vda aperta con il 5,86%.