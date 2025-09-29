Ferrovie in Sicilia: Trenitalia consegna alla Regione due nuovi treni elettrici monopiano

I nuovi treni di ultima generazione, nella nuova livrea del Regionale di Trenitalia, sono parte della fornitura di ulteriori 8 nuovi treni elettrici monopiano per l’Isola – di cui 3 già consegnati e in circolazione, la fornitura si completerà nel 2026 – e si aggiungono ai 25 già arrivati negli scorsi anni. Completata, invece, nel corso del 2024 la fornitura dei 22 treni diesel-elettrici.

CARATTERISTICHE DEI NUOVI TRENI

I nuovi treni sono tecnologicamente avanzati, dotati di prese di alimentazione per pc, tablet e cellulari, di illuminazione a led e finestrini più ampi che consentono un maggiore ingresso di luce naturale. Livello di rumore e vibrazioni sono ridotti al minimo per garantire un viaggio sempre più confortevole. Un treno anche ecosostenibile, poiché è riciclabile fino al 95% e garantisce inoltre una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai modelli precedenti.

FLOTTA DEL REGIONALE IN SICILIA

Prosegue a marcia spedita il piano di ammodernamento della flotta del Regionale in Sicilia, che ha vissuto negli ultimi anni una vera e propria rivoluzione, non solo per quanto riguarda l’arrivo dei nuovi treni già consegnati e in circolazione, ma anche per i servizi, sempre più improntati sull’intermodalità, insieme a un comfort che nel tempo ha raccolto il giudizio positivo dei passeggeri e il riconoscimento degli stakeholder. Risultati, questi, frutto di un impegno costante e della stretta collaborazione con la Regione Siciliana, committente del servizio, con cui è stato stipulato il Contratto di Servizio di lunga durata. Sono già 52 i nuovi convogli, fra treni elettrici e bimodali, a circolare sui binari dell’Isola acquistati dalla Regione Siciliana con fondi FESR, FSC e PNRR. Grazie a questi investimenti l’età media della flotta regionale in Sicilia, al momento, è di circa 10 anni.