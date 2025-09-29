Flotilla, Bonelli: "Aprire corridoi umanitari permanenti". Gasparri: "Pretendono si scateni una guerra?"

«La missione della Flotilla riguarda 44 Paesi: non è quindi un’iniziativa italiana. Si tratta di imbarcazioni pacifiche, che vogliono porre con forza davanti al mondo intero l’urgenza di aprire corridoi permanenti per gli aiuti umanitari, corridoi che oggi non esistono. Alcuni giorni fa l’associazione Music for Peace ha tenuto una conferenza stampa, spiegando che erano pronte 500 tonnellate di derrate alimentari. Il governo israeliano ha fatto sapere - come del resto noi già sapevamo - che alcuni alimenti non possono o non verranno fatti entrare: mi riferisco, ad esempio, a miele, biscotti e marmellata». Lo ha detto Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo nel corso della trasmissione Inside24, su Rainews.
«Israele non ha alcuna giurisdizione sulle acque internazionali. Perché allora deve minacciare imbarcazioni pacifiche, che non rappresentano alcun tipo di pericolo per lo Stato di Israele? Perché fare queste minacce? Io penso che oggi questa sia l’unica iniziativa concreta che ponga con forza l’urgenza di aprire corridoi umanitari permanenti, considerando che le Nazioni Unite hanno già dichiarato lo stato di carestia. Lì si muore di fame, non solo per le bombe. Le immagini sono drammatiche. Oggi a Israele è consentito tutto: uccidere donne e bambini, radere al suolo ospedali. Questo è inaccettabile, e dovrebbe esserlo per chiunque, indipendentemente dalla propria collocazione politica. Dovremmo essere uniti nel dire basta, nel chiedere sanzioni contro Israele, nel revocare l’accordo di cooperazione militare: tutto ciò che invece il governo italiano non fa», ha concluso.
«La Flotilla è un’iniziativa politica, parliamoci chiaro, ancora non si è neanche capito la quantità degli aiuti effettivi. Vedo imbarcazioni spesso anche di piccola dimensione. Dopodiché, iniziative del nostro governo ci sono state, gli aiuti sono stati portati e si distribuiscono anche con grande difficoltà per colpa di Hamas. Si è attivato il cardinale Pizzaballa, c'è una filiera che da Cipro consente di arrivare a Gaza, posto non facile da raggiungere per portare gli aiuti. La disponibilità che il governo ha ottenuto è stata rifiutata. Il presidente della Repubblica ha detto esattamente la stessa cosa attraverso un appello specifico. Se quelli della Flotilla volevano richiamare l’attenzione, il risultato è stato raggiunto. Per il resto, cosa si pretende? Che si scateni una guerra? Se uno va in acque territoriali ovviamente per espugnarle dovresti fare una guerra. Quali sono le loro intenzioni? La pazienza del governo è stata infinita. Mi pare che anche alcuni leader della sinistra si siano trovati in difficoltà. Anche i segretari di alcuni partiti della sinistra a un certo punto hanno invitato ad accogliere l’appello del governo e di Mattarella. E’ come se adesso dicessi ad altre cinque persone "andiamo nel Donbass a distribuire aiuti alla popolazione civile", poi chi glielo dice a Putin ed ai russi di stare tranquilli? Quindi, raggiunto ormai lo scopo politico, dovrebbero raccogliere questo invito». Lo ha detto a Restart, su Rai 3, il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.
«Ci troviamo a 300 miglia dalla Striscia, tra 2 giorni saremo nella zona di intercettazione e fra 3 a Gaza». A spiegarlo Tony Lapiccirella, uno degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla. «La missione è diretta a Gaza: è l’unico modo per aprire un canale umanitario permanente - sottolinea -. Non è mai stato preso in considerazione di fermarci a Cipro o altri cambiamenti della rotta». Quanto ai rischi di arrivare nella zona di intercettazione dice: «Per la legge internazionale non ci sono rischi. Qualsiasi pericolo è legato alla violenza israeliana a cui i governi permettono ancora di andare oltre la legge internazionale».
