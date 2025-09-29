Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Formazione, bandi sbloccati in Sicilia: corsa degli enti a 138 milioni

Formazione, bandi sbloccati in Sicilia: corsa degli enti a 138 milioni

«Siamo pronti a ripartire»: l’assessore Mimmo Turano ha appena comunicato ai sindacati e agli enti gestori dei corsi che la Regione è certa di poter uscire dall’impasse che ha tenuto bloccati i due principali bandi della formazione professionale. Venerdì prossimo scatterà la nuova corsa ai 60 milioni del cosiddetto “Avviso 7”.
A quel punto saranno trascorse due settimane da quando la piattaforma informatica messa a punto da “Sicilia Digitale” è andata in tilt. Ne è nato un duro scontro fra l’assessore e il capo della partecipata, Francesco Cascio. Sotto accusa la volontà della Regione che ha inserito una serie di requisiti che ogni ente deve allegare alla domanda di partecipazione al bando per «temperare» l’effetto del cosiddetto “click day”.
Secondo la società partecipata, e anche secondo le organizzazioni sindacali regionali, questi ulteriori dettagli sono difficilissimi da gestire per via informatica: da qui il flop delle prime due finestre aperte per le domande.
«Ma adesso – assicura Turano – i problemi sono stati superati. E si può ripartire con le stesse modalità previste nei primi tentativi».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province