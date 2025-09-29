Marzabotto, il monito di Mattarella: «Ricordare è un dovere. La sete di potere non cancelli i diritti umani»

«Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all’impegno perchè non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità». E’ un passaggio della dichiarazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’81esimo anniversario dell’eccidio di Marzabotto e Monte Sole.

«E' importante - ha proseguito il capo dello Stato - fare riferimento a tutti gli sforzi possibili per mettere pace nel mondo e per ribadire l’importanza del multilateralismo e della pari dignità di ogni Stato».

«La storia insegna. Della storia un popolo vuol essere costruttore. E’ questa l’essenza della libertà e dell’indipendenza. Che vanno difese sempre, con coerenza, senza opportunismi, a ogni latitudine». «Durante l’occupazione tedesca - sottolinea il capo dello Stato - l’Italia ha conosciuto stragi efferate di civili, compiute da un esercito che andava incontro alla disfatta, spalleggiato dai fascisti, che dopo averne fatto un mito ormai si contrapponevano alla nazione. Ciò che avvenne nelle terre di Marzabotto e alle pendici del Monte Sole fu l’eccidio più spaventoso. L’altare della chiesa di Casaglia resta simbolo imperituro di chi ha oltraggiato ciò che sta nel più profondo delle coscienze. L’incontro dello scorso anno con il Presidente della Germania, Frank-Walter Steinmeier, è segno prezioso di una memoria che diventa percorso, che ricostruisce il bene comune, che - conclude Mattarella - sostituisce la riconciliazione all’odio, che assegna all’Europa un ruolo importante nel mondo, proprio l’Europa che ha conosciuto la barbarie».