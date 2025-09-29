Palermo, spari e caos durante la processione in onore dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo: ferita una donna incinta

Sono stati esplosi colpi di pistola ieri notte durante una rissa scoppiata nel corso della tradizionale processione in onore dei Santi Cosma e Damiano, patroni di Sferracavallo, borgata marinara alle porte di Palermo. Intorno all’una, in via Torretta, una lite ha generato il caos tra le centinaia di fedeli accorsi per i festeggiamenti.

Una donna incinta di 21 anni è stata ferita di striscio, ed è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Da una prima ricostruzione sarebbero stati sparati una decina di colpi in direzione di una macelleria: ad affrontarsi sarebbero stati due gruppi.

Sono intervenute diverse auto della polizia che hanno cercato di riportare l’ordine e consentito il rientro in chiesa della vara con i santi.

Don Francesco Di Pasquale, parroco della chiesa di San Cosma e Damiano, ha preso la parola visibilmente scosso, lanciando un duro appello alla comunità e alle istituzioni. «Mi prendo la responsabilità di quello che dico: in una festa in cui c'è così tanta gente dobbiamo essere più tutelati. Ringrazio le forze dell’ordine presenti, ma speriamo che il prossimo anno ci sia una presenza maggiore. Hanno rovinato la festa più attesa, per la quale si fanno tantissimi sacrifici. Dovranno rispondere al Padre eterno per ciò che hanno fatto».