Piccole e-car a 15-20mila euro: così l'Ue sosterrà l'acquisto di veicoli elettrici a prezzi accessibili

L’iniziativa della Commissione Ue sui veicoli elettrici di piccole dimensioni a prezzi accessibili punterà a fare in modo «che i costruttori automobilistici dell’Unione europea immettano sul mercato modelli che potrebbero costare tra i 15 e 20mila euro». Lo ha detto il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Stéphane Séjourné in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività a Bruxelles.

Annunciata da Ursula von der Leyen, l'iniziativa "Small Affordable Cars" «sosterrà la domanda» e introdurrà una «vera e propria gamma che oggi non è presa in considerazione nel mercato europeo e che potrebbe in ogni caso stimolare la produzione», ha aggiunto il vicepresidente.