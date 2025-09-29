Regionali, nelle Marche Acquaroli supera Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche superando di quasi sette punti lo sfidante di centrosinistra, l'europarlamentare del pd Matteo Ricci, nelle elezioni regionali. Il governatore delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, è al 51,37% dei consensi; il suo sfidante per il centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,34%. Un dato che era già emerso con i primi exit poll e che è stato poi consolidato dalle proiezioni. Nei due comitati elettorali dei due sfidanti principali, al momento i candidati non si sono visti in attesa di aver un quadro maggiormente consolidato dei risultati. Non è escluso che in serata possano arrivare ad Ancona esponenti nazionali del centrodestra, se il trend della vittoria di Acquaroli sarà confermato dai dati reali.
Intanto i risultati definitivi dell’affluenza al voto evidenziano un crollo dell’affluenza: poco sotto i dieci punti. Nei 1.572 seggi ha votato il 50,01% degli aventi diritto, praticamente un marchigiano su due è rimasto a casa. Il calo è netto, -9,74% rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020 quando la percentuale si era assestata al 59,75%, poco meno di dieci punti percentuali. A livello provinciale è Pesaro Urbino a registrare l'affluenza più alta in regione con il 62,30%; a scendere Fermo (61,30%), Ancona (60,5%), Ascoli Piceno (57,7%) e Macerata (56,60%), tutte in forte calo rispetto alle Regionali di cinque anni fa.
Ricci chiama Acquaroli per congratularsi
«Ho appena chiamato Acquaroli per congratularmi e fargli l’in bocca la lupo». Lo ha detto il candidato del centrosinistra nelle Marche Matteo Ricci in conferenza stampa sul voto. «I marchigiani hanno scelto la continuità, il dato è chiaro» Ricci ha aggiunto che «c'è amarezza per ciò che mi è successo personalmente, ricevere un avviso di garanzia in piena campagna elettorale mi ha colpito, mi ha colpito la strumentalizzazione sui media dell’altra parte politica e purtroppo qualche effetto l’ha avuto. Non solo sono estraneo ai fatti, ma tra poco ne uscirò compeltamente. - ha aggiunto - Sempre rispetto per il lavoro che fa la magistratura, meno per chi strumentalizza. Tra qualche settimana sono fiducioso che uscirò dalla vicenda ma è indubbio che mi abbia ferito umanamente e politicamente».
Ricci ha anche detto che «sicuramente dovremo riorganizzare l'opposizione poi insieme ai miei principali collaboratori e al partito decideremo il da farsi, non è un tema all’ordine del giorno».
Meloni, Acquaroli vince, gli elettori premiano suo lavoro
Francesco Acquaroli vince le elezioni regionali nelle Marche confermandosi Presidente. Gli elettori hanno premiato una persona che in questi anni ha lavorato senza sosta per la sua regione e i suoi cittadini. Sono certa che continuerà nel suo impegno con la stessa passione e determinazione. Complimenti Francesco e buon lavoro». Lo afferma sui social Giorgia Meloni, presidente del Consiglio e leader di FdI.
Valle d'Aosta
Vittoria autonomista alle elezioni regionali in Valle d’Aosta. Lo spoglio delle liste negli otto poli si è concluso poco dopo le 17. L’Union valdotaine è il primo partito con il 31,9%, seguita dagli Autonomisti di Centro (14%). Della maggioranza uscente - che a meno di sorprese sarà confermata - fa parte anche il Pd con l’8%. Il centrodestra unito ha ottenuto il 29,5%: Fratelli d’Italia è la prima forza con il 10,9%, davanti a Forza Italia (10%). Crolla la Lega, che passa dal 23,9% del 2020 all’8,3%. A sinistra entra in Consiglio anche Avs-Rete civica con il 6,3%. Non hanno invece raggiunto il quorum Vda Aperta e Vda Futura.
Caricamento commenti
Commenta la notizia