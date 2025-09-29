Regionali, nelle Marche Acquaroli supera Ricci. In Val d’Aosta vince la coalizione Autonomisti-Progressisti

Francesco Acquaroli ha vinto le elezioni regionali nelle Marche superando di quasi sette punti lo sfidante di centrosinistra, l'europarlamentare del pd Matteo Ricci, nelle elezioni regionali. Il governatore delle Marche ricandidato per il centrodestra, Francesco Acquaroli, è al 51,37% dei consensi; il suo sfidante per il centrosinistra, Matteo Ricci, al 45,34%. Un dato che era già emerso con i primi exit poll e che è stato poi consolidato dalle proiezioni. Nei due comitati elettorali dei due sfidanti principali, al momento i candidati non si sono visti in attesa di aver un quadro maggiormente consolidato dei risultati. Non è escluso che in serata possano arrivare ad Ancona esponenti nazionali del centrodestra, se il trend della vittoria di Acquaroli sarà confermato dai dati reali.

Intanto i risultati definitivi dell’affluenza al voto evidenziano un crollo dell’affluenza: poco sotto i dieci punti. Nei 1.572 seggi ha votato il 50,01% degli aventi diritto, praticamente un marchigiano su due è rimasto a casa. Il calo è netto, -9,74% rispetto alla precedente tornata elettorale del 2020 quando la percentuale si era assestata al 59,75%, poco meno di dieci punti percentuali. A livello provinciale è Pesaro Urbino a registrare l'affluenza più alta in regione con il 62,30%; a scendere Fermo (61,30%), Ancona (60,5%), Ascoli Piceno (57,7%) e Macerata (56,60%), tutte in forte calo rispetto alle Regionali di cinque anni fa.