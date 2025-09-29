Strage di Paderno, i giudici: il 17enne era lucido e determinato nell'uccidere madre, padre e fratello di 12 anni

Riccardo C. è stato «lucido e determinato» durate l’azione che l’ha portato a uccidere madre, padre e fratello di 12 anni a Paderno Dugnano nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024. Lo scrivono i giudici del Tribunale dei Minori nelle motivazioni alla sentenza con la quale hanno condannato il ragazzo a 20 anni, la pena massima col rito abbreviato. I magistrati spiegano nella cinquantina di pagine le ragioni del verdetto nei confronto di Riccardo che all’epoca aveva 17 anni.

Era guidato da «un pensiero stravagante perchè è di tutta evidenza che credere di raggiungere l’immortalità attraverso l’eliminazione della propria famiglia non sia un proposito sano, ma tale pensiero era, sì, bizzarro ma ancora sotto il controllo di R. ed egli ha scelto di alimentarlo e ha agito coerentemente con quell'idea.

E, certamente, nell’evenienza criminale debbono aver avuto peso potenti stati emotivi, una grossa dose di rabbia ed odio narcisistici accumulati a ogni frustrazione, che hanno fatto sì che l’atto si compisse con cotanta aggressività espressa. Lo si desume dalle modalità particolarmente spietate dell’esecuzione: per quanto si possa essere inesperti nell’uccidere, un tale accanimento e varietà delle lesioni (soprattutto nei confronti del fratello e della madre) non può non avere come «benzina» tali sentimenti».