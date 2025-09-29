«Tu e quel pezzo di m... di La Vardera dovete morire»: nuove minacce al parlamentare regionale siciliano in un messaggio ricevuto da Giuseppe Piraino

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
«Tu e quel pezzo di m... di La Vardera dovete morire». Nuove minacce mafiose sono arrivate via Whatsapp a Ismaele La Vardera, parlamentare regionale siciliano e leader di Controcorrente. «Purtroppo - spiega il parlamentare - queste parole sono il testo di un messaggio ricevuto ieri da Giuseppe Piraino, imprenditore che ha denunciato il pizzo e fatto arrestare i vertici della mafia di Borgo vecchio.

Ancora una volta, per l’ennesima volta. Minacce che si aggiungono alle svariate subite negli ultimi mesi con una escalation che non è più tollerabile. Ancora una volta darò tutto in mano della polizia, nella speranza che si trovino i responsabili. Non saranno questi messaggi a fermarmi. Stasera tornerò da Giletti e domani sarò ascoltato in commissione antimafia non mi arrendo nonostante sia stanco di fare entra ed esci dalla polizia».

