Caso Almasri: la Giunta della Camera respinge il processo per Nordio, Piantedosi e Mantovano

La Giunta della Camera, a maggioranza e con i soli voti del centrodestra, ha respinto il testo con cui il relatore Federico Gianassi (Pd) ha chiesto all’organo parlamentare di concedere l’autorizzazione a procedere per i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Carlo Nordio (Giustizia) e per il sottosegretario Alfredo Mantovano, indagati nell’ambito della vicenda del generale libico Almasri.

I deputati delle opposizioni, invece, hanno votato sì alla relazione di Gianassi esprimendosi quindi a favore del via libera alla richiesta di processo, avanzata dal Tribunale dei ministri, nei confronti dei due ministri e del sottosegretario. Si andrà, quindi, in Aula il 9 ottobre con un nuovo relatore che sarà un esponente del centrodestra e la cui relazione in Assemblea ribalterà i contenuti del testo bocciato oggi dalla Giunta.

L’esito della votazione in Giunta delle autorizzazioni della Camera è stato di 13 voti (i deputati di maggioranza) contro la relazione di Gianassi, nella quale si esprimeva il via libera a concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti dei due ministri e del sottosegretario, e 6 voti a favore (le forze di opposizione).