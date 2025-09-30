Caso Sangiuliano, chiesto il rinvio a giudizio per Maria Rosaria Boccia. Cinque i reati contestati

I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I magistrati le contestano i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all’organizzazione di alcuni eventi.
«Ci costituiremo parte civile. E’ questo il primo momento giudiziario che conferma la verità di Gennaro Sangiuliano. Siamo certi che il prosieguo giudiziario confermerà tutte le ipotesi accusatorie formulate dalla Procura». Lo comunicano i legali dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, Silverio Sica e Giuseppe Pepe.
