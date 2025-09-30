Chi è Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso la moglie, il figlio e ferito gravemente la figlia. Il parroco: "Dovevano festeggiare 25 anni di nozze"

Le crisi di Salvatore Ocone nel paese le conoscevano tutti. Come quella volta che si spogliò in piazza o quando si rifugiava in chiesa per placarsi. "Era strano", dice qualcuno. Altri, più accorti, a quella stranezza danno un nome: "Era depresso". Salvatore Ocone ora è un femminicida. Ma ha aggiunto orrore all’orrore: ha anche ucciso il figlio 15enne e ha infierito sulla figlia 16enne ora in gravi condizioni. I familiari, i vicini, i conoscenti dicono ora parole che sembrano assurde, quasi offensive per le vittime.

"Sembravano una coppia, una famiglia normale". Elisabetta Polcino e Salvatore Ocone avevano anche un account Fb condiviso. La foto di loro due che brindano. La foto dei figli, tutti e tre, davanti ad una torta di compleanno. Sembrava tutto normale. In paese, a Paupisi, le voci si rincorrevano da tempo. Si parlava di quelle 'crisì di Salvatore placate in chiesa, ma anche di quella volta che, all’improvviso, si tolse tutti i vestiti in strada.