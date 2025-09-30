Chi è Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso la moglie, il figlio e ferito gravemente la figlia. Il parroco: "Dovevano festeggiare 25 anni di nozze"

Le crisi di Salvatore Ocone nel paese le conoscevano tutti. Come quella volta che si spogliò in piazza o quando si rifugiava in chiesa per placarsi. "Era strano", dice qualcuno. Altri, più accorti, a quella stranezza danno un nome: "Era depresso". Salvatore Ocone ora è un femminicida. Ma ha aggiunto orrore all’orrore: ha anche ucciso il figlio 15enne e ha infierito sulla figlia 16enne ora in gravi condizioni. I familiari, i vicini, i conoscenti dicono ora parole che sembrano assurde, quasi offensive per le vittime.
"Sembravano una coppia, una famiglia normale". Elisabetta Polcino e Salvatore Ocone avevano anche un account Fb condiviso. La foto di loro due che brindano. La foto dei figli, tutti e tre, davanti ad una torta di compleanno. Sembrava tutto normale. In paese, a Paupisi, le voci si rincorrevano da tempo. Si parlava di quelle 'crisì di Salvatore placate in chiesa, ma anche di quella volta che, all’improvviso, si tolse tutti i vestiti in strada.
In molti, invece, sono increduli, ancora non riescono a credere che quell'uomo possa aver ucciso Elisa e uno dei suoi figli, per poi darsi alla fuga nelle campagne attorno a Campobasso. L’ultimo post pubblico che Elisa e Salvatore hanno affidato a Facebook porta la data del 14 luglio 2018. È la foto dei loro tre figli, davanti alla torta delle principesse Disney. Il ricordo del compleanno della più piccola, corredato da cuoricini e apprezzamenti di amici e parenti.
Sempre lo stesso giorno, la coppia decide anche di mostrare a tutti la loro felicità, con l'immagine di profilo che li ritrae sorridenti per il 40/mo compleanno di Elisabetta. Un brindisi e lo sguardo felice a favore di macchinetta fotografica.
«Eravamo pronti a festeggiarli - sono le parole del parroco, don Cosimo Iadanza -, il prossimo 19 ottobre avrebbero raggiunto i 25 anni di matrimonio. Nulla lasciava presagire il peggio. Salvatore è un lavoratore, anche se in passato aveva sofferto di una depressione da cui era guarito».
Quella depressione che, probabilmente, era la causa delle 'crisì di cui parlano in paese. «Un giorno si spogliò davanti alla chiesa - racconta un conoscente - quel gesto suscitò scalpore e Salvatore fini sotto cura». «Quando aveva le crisi - aggiunge un altro abitante del paese - amava rifugiarsi in chiesa». Oggi il drammatico epilogo e poi la fuga, nell’ultimo vano tentativo di nascondersi.
Caricamento commenti
Commenta la notizia