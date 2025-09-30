Donna uccisa dal marito a colpi di pietra nel Beneventano: paura per i figli scomparsi, indagini in corso

Una donna di 49 anni, Elisa Polcino, è stata uccisa a colpi di pietra in strada a Paupisi, un paese in provincia di Benevento. Secondo le prime informazioni dei carabinieri, l’autore del femminicidio sarebbe il marito, Salvatore Ocone, che avrebbe colpito la donna alla testa al culmine di una lite. L’uomo al momento è in fuga.

«Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione". A dirlo, ai microfoni di Ntr 24, Salvatore Coletta, sindaco di Paupisi, il piccolo centro nel Beneventano in cui, in contrada Frasso, un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pietra ed è fuggito.

«La notizia di quello che è successo ha colpito la comunità e ci lascia attoniti - prosegue il primo cittadino - una famiglia che all’apparenza non mostrava alcun segno di disagio non era seguita dai servizi sociali. Lui è un grande lavoratore probabilmente non abbiamo colto qualche segnale che si è manifestato in questi ultimi giorni. Sono stato a una festa inseiem alla coppia e non c'era nessun segno di disaccordo tra loro».

«Faremo di tutto per rintracciare i ragazzini, sono due a frequentare la scuola dell’obbligo di Paupisi, un altro figlio è maggiorenne e non era in casa al momento della tragedia. I due bambini, ma non ho certezza, non sarebbero stati portati a scuola questa mattina».