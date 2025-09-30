Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Fermato a Campobasso Salvatore Ocone, l'uomo che ha ucciso la moglie Elisa Polcino a colpi di pietra: uno dei due figli trovato morto

E’ stato fermato dai Carabinieri a Campobasso Salvatore Ocone, il marito di Elisa Polcino, la donna uccisa oggi nel Beneventano a colpi di pietra.  Secondo quanto si è appreso, il ragazzo 15enne è morto e la ragazza 16enne è in gravi condizioni in ospedale. L’uomo è stato condotto in caserma dai Carabinieri.

Anche la figlia sarebbe stata colpita con dei sassi, come la madre. Secondo quanto si apprende, infatti, la giovane ha riportato la frattura della teca cranica e, al momento del ritrovamento, aveva molto sangue addosso seppur senza segni di armi da taglio.

In aggiornamento

