Flotilla, stasera in zona a rischio e la nave della Marina tornerà indietro: "Non ci fermeremo"

«Ci troviamo adesso a circa 200 miglia dalle coste di Gaza. Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro». A dirlo Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla. «Noi entreremo nella zona di intercettazione e andremo avanti» aggiunge l’attivista spiegando che «non c'è un limite stabilito per il blocco navale, ma è grande quanto gli altri stati consentono a Israele di farlo». Poi assicura: «Non ci fermeremo. La proposta di pace è solo una messinscena, una proposta di resa totale. Una svendita del territorio palestinese a Israele e Usa».

«I fogli mostrati da Israele non provano né il finanziamento né il controllo di Hamas sulla Global Sumud Flotilla. Ripetono, piuttosto, un preoccupante schema già visto nel 2010 con la Mavi Marmara. Siamo una missione civile e umanitaria, sotto gli occhi dell’Europa e del mondo». Così la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia, in merito all’annuncio dell’Idf di aver trovato documenti che dimostrerebbero il coinvolgimento di Hamas nella missione. «Chiediamo che gli atti vengano consegnati integralmente a organismi indipendenti: finché non accade, è propaganda, non prova», sottolinea.