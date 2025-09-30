Marito carabiniere e moglie poliziotta sventano il furto di una moto a Palermo

Marito e moglie, lui maresciallo dei carabinieri e lei ispettore di polizia, entrambi liberi dal servizio, hanno sventato il furto di una moto nel parcheggio di un supermercato in via Lanza di Scalea, a Palermo. Due giovani di 16 e 25 anni sono arrivati nell’area di sosta con una bici elettrica e hanno cercato di portare via la moto dopo aver rotto il bloccasterzo. La coppia li ha bloccati. Durante le fasi di identificazione il maggiorenne, nel tentativo di sfuggire al controllo, ha spinto il maresciallo facendolo cadere a terra.

E’ salito a bordo della bicicletta si è allontanato dal parcheggio lasciando il complice a piedi. Il minorenne è stato portato all’istituto penale per i minorenni «Malaspina», l’altro è stato denunciato per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. La moto, anche se in parte danneggiata, è stata restituita al proprietario.