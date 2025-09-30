Ultimatum di Trump: "3-4 giorni a Hamas per accettare piano di pace Gaza"

Donald Trump, parlando con i giornalisti prima di intervenire al Pentagono, ha detto che darà ad Hamas «tre o quattro giorni» per accettare il suo piano di pace per Gaza. Quasi due anni dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, dei 251 rapiti sono ancora 48 quelli prigionieri nella Striscia. Di questi, Israele ritiene che 20 siano vivi, sebbene di recente il presidente Usa Donald Trump abbia sostenuto che il numero potrebbe essere inferiore, di almeno 26 è stato confermato il decesso mentre ci sono forti preoccupazioni per le condizioni di altri due. Donald Trump ribadisce di "essere molto deluso da Putin». «Alla fine risolveremo la situazione», ha aggiunto il presidente americano parlando ai vertici militari a Quantico.

In 140 sono stati rilasciati vivi finora tramite scambi o altri accordi e 58 corpi sono stati rimpatriati, 47 dei quali tramite operazioni militari dell’Idf e 8 restituiti da Hamas. Tre ostaggi - Alon Shamriz, Yotam Haim e Samer Talalka - sono stati uccisi nel dicembre 2023 da fuoco amico dopo essere riusciti a fuggire. Le forze armate israeliane hanno liberato otto rapiti vivi. Tra i 48 ancora a Gaza, ci sono anche i corpi di due thailandesi e un tanzaniano. Due degli ostaggi, Itay Chen e Omer Neutra, entrambi deceduti, hanno doppia cittadinanza israeliana e americana. Tra i corpi che il gruppo militante palestinese detiene a Gaza c'è anche quello di Hadar Goldin, soldato ucciso nella guerra del 2014.