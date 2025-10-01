Abbordaggio Flotilla, imperversa la protesta in Italia: contingentata la stazione Termini a Roma, a Napoli occupati i binari. Scioperi in vista

«L’abbordaggio in corso contro la Flotilla diretta a Gaza è un atto illegale, in violazione del diritto del mare», hanno affermato i leader di Avs Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, che hanno criticato la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. «È inaccettabile che definisca ‘irresponsabili’ gli attivisti, mentre non usa la stessa durezza verso Netanyahu, responsabile di bombardamenti che hanno ucciso decine di migliaia di civili e ridotto Gaza alla carestia, come certificato dalle Nazioni Unite», hanno aggiunto. Per Avs alla Flotilla va riconosciuto il merito di aver riportato al centro dell’agenda internazionale la necessità di un corridoio umanitario immediato per l’ingresso di cibo, acqua e medicinali. L’ingresso centrale della stazione ferroviaria di Porta Nuova a Torino, invece, è stato chiuso, per cercare di evitare eventuali blocchi da parte dei manifestanti pro Palestina. Sono stati chiusi anche i varchi della metropolitana con la stessa stazione.

L’abbordaggio in corso da parte delle forze israeliane contro la Flotilla diretta a Gaza continua a suscitare reazioni e tensioni anche in Italia . Dopo la notizia del fermo di membri dell’equipaggio della nave Alma, la situazione si è spostata anche sul piano interno: le forze dell’ordine stanno cinturando l’area della stazione Termini a Roma, dove si stanno concentrando manifestanti in solidarietà con la missione. L’attenzione resta alta anche dopo lo stop registrato nelle ore precedenti allo scalo di Napoli, dove sono stati occupati i binari della stazione.

La mobilitazione sindacale

Durissime anche le parole della Cgil, che ha annunciato uno sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per venerdì 3 ottobre. «L’aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani rappresenta un fatto di gravità estrema – ha sottolineato il sindacato – non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali».

La Cgil ha inoltre precisato che durante la giornata di mobilitazione saranno comunque garantite le prestazioni indispensabili previste dalle regolamentazioni di settore. Nel motivare la protesta, il sindacato ha definito lo stop alla Flotilla «un colpo inferto all’ordine costituzionale stesso che impedisce un’azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano a una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati».