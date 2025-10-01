Duplice omicidio a Paupisi, la moglie e i figli colpiti con una pietra mentre dormivano: la 16enne è in gravi condizioni

Moglie e figli sono stati colpiti nella casa di Paupisi in cui la famiglia abitava, molto probabilmente mentre dormivano. E Salvatore Ocone, 58 anni, ha ucciso la moglie Elisabetta Polcino, 59 anni, con una grossa pietra.

E’ la ricostruzione di quanto accaduto ieri mattina in una frazione del piccolo centro del Sannio fatta dal procuratore facente funzioni di Benevento, Gianfranco Scarfò, dopo le indagini dei carabinieri che hanno trovato nell’abitazione della famiglia e vicino al punto dove era parcheggiata l’auto dell’uomo, una Opel Mokka nera, tracce di sangue.

I ragazzi dunque, per gli inquirenti, come evidenzia il comandante provinciale dei carabinieri, colonello Enrico Calandro, erano stati feriti a casa e poi trascinati nella vettura con la quale il padre ha tentato la fuga. Uno di loro, 15 anni, è morto, mentre la ragazza 16enne è stata trovata in gravi condizioni e portata in ospedale.

«Mia moglie era aggressiva e autoritaria». E' quando ha detto Salvatore Ocone a inquirenti e investigatori quando gli è stato chiesto perché ieri mattina avesse ucciso la moglie Elisa Polcino e aggredito anche i suoi due figli - uno dei quali è morto - nell’abitazione di Paupisi, nel beneventano. Lo hanno spiegato il procuratore di Benevento Gianfranco Scarfò e gli investigatori in una conferenza stampa. Quanto ai problemi di salute dell’uomo, gli inquirenti hanno confermato che Ocone era stato curato per una psicosi cronica e nel 2011 era stato sottoposto ad un Tso. «Dopo questo episodio non ce ne sono stati altri» hanno detto.