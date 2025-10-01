Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
E' morto "don Beppe" De Cecco, re della pasta abruzzese ed ex presidente del Pescara Calcio

Grave lutto nel mondo dell’imprenditoria e dello sport pescarese. È infatti improvvisamente scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, amministratore e presidente della società Molino e Pastificio De Cecco, da oltre trent'anni figura centrale nella storia e nella crescita dell’azienda.

«Per onorarne la memoria e il contributo straordinario che ha dato all’impresa e al territorio - si legge in una nota -, il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l’intera giornata di domani. Alla famiglia De Cecco vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda».

"Don Beppe", come era conosciuto a Pescara l’imprenditore, è stato anche presidente del Pescara Calcio. Con lui alla guida la formazione conquistò la promozione in Serie A nel campionato 2011-2012. «Figura di grande importanza nella storia del Delfino - scrive la società -, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore».

