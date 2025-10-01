Flotilla verso Gaza, i timori del giornalista sulla Global Sumud: “Rischiamo la detenzione”

«C'è un blocco navale a circa quattro miglia da noi, ci aspettiamo di affrontarlo a breve. Ci stiamo preparando con i vestiti e i viveri. L’intercettazione è nell’aria, potremmo perdere le comunicazioni in qualsiasi momento, sappiamo che l’intenzione è trasferirci in centri di detenzione israeliani». A parlare, da una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, è il giornalista barese Lorenzo D’Agostino, in collegamento con alcuni esponenti dell’amministrazione comunale. «Vi chiedo di continuare a mantenere l’attenzione alta - aggiunge - di non far scendere la pressione. Stiamo più tranquilli sapendo di avervi al nostro fianco». D’Agostino evidenzia che l’attivista barese Antonio La Piccirella «è esposto a un pericolo molto più grande del mio, perché io sono un giornalista e mi aspetto di essere trattato in modo consono alla mia funzione. Tony sta tornando per la seconda volta a opporsi al blocco e le conseguenze per lui potrebbero essere moto più pesanti, quindi avrà bisogno di un appoggio istituzionale molto più deciso, forte e continuato nel tempo». D’Agostino dice infine che «la città di Bari ci ha fatto arrivare immagini come non se ne vedevano da decenni, di piazze piane e una popolazione che non è più disposta a guardare un genocidio in diretta. L’amministrazione comunale si è comportata benissimo nei confronti del popolo palestinese ma anche di queste barche, che navigano disarmate. Il calore ci è arrivato».