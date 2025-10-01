Formazione in Sicilia: l’Ars salva i 100 milioni, ma gli enti bocciano la riforma

L’Ars ha approvato la riforma della formazione professionale, salvando in extremis i 100 milioni di fondi del Pnrr collegati ai nuovi corsi e, soprattutto, evitando così uno scivolone che avrebbe compromesso l’immagine della Regione a livello nazionale. Ma il prezzo per il governo è salatissimo: gli enti storici del settore sono in rivolta per l’apertura alle aziende. E l’opposizione chiederà il conto per aver chiuso un occhio su una procedura d’urgenza mai applicata prima a Sala d’Ercole.

Il termine per approvare la riforma scadeva ieri a mezzanotte. Bruxelles lo aveva imposto al governo italiano, che a sua volta aveva girato «l’ordine» alle Regioni che utilizzano fondi del Pnrr per la formazione. Lombardia, Veneto e Piemonte avevano approvato nei loro consigli la norma voluta dall’Ue a maggio. Lazio, Emilia e Umbria si erano messe al passo a luglio. La Sicilia e la Campania si sono mosse solo ieri, a poche ore da un gong che avrebbe provocato la perdita dei fondi per tutta Italia.

Uno smacco che l’assessore alla Formazione Mimmo Turano, in apertura dei lavori, ha chiesto al Parlamento di scongiurare «per senso di responsabilità e comprensione politica».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale