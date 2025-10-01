La studentessa messinese Cristina Irrera riceve sui social 50mila insulti e minacce: la Polizia Postale indaga sulla campagna di odio online

Prima gli insulti (circa 50mila), poi le minacce, con tanto di indirizzo di casa sbandierato ai quattro venti addirittura insieme alla posizione del citofono. Una giovane messinese di 26 anni, Cristina Irrera, a Milano per frequentare l'università, è diventata il bersaglio sui social di una campagna d’odio a causa del suo impegno a favore dei diritti. A denunciarlo è il Comitato Sicurezza per Milano, di cui è la segretaria.

«Quanto sta accadendo a Cristina Irrera è intollerabile. Non solo si tratta di un attacco diretto alla sua sicurezza personale, ma è anche un chiaro tentativo di intimidire chi, come lei, dedica tempo ed energie alla collettività - sostiene il vicepresidente del Comitato Nicholas Vaccaro - Siamo di fronte a fatti di inaudita gravità che mettono a rischio la sua incolumità e che non possono in alcun modo essere sottovalutati».

I messaggi contenenti indirizzi e dati personali della giovane sono accompagnati anche da incitazioni alla violenza e persino minacce di violenza sessuale. Decine di migliaia di commenti raccolti in un dossier e consegnati alla Polizia Postale, che in seguito alla querela della ragazza ha avviato le opportune indagini, nonostante le difficoltà nell’individuare i responsabili. Spesso infatti dietro quei profili ci sono account rubati, messaggi generati dall’AI infrastrutture frammentate, pacchetti di commenti acquistabili online.