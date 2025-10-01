Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Napoli-Sporting Lisbona, scontri tra tifosi: volano sedie in piazza Municipio. Ferito un tifoso portoghese

Vigilia movimentata di Napoli-Sporting Lisbona di Champions League dal punto di vista dell’ordine pubblico: le due tifoserie - due gruppi composti di alcune decine di persone, almeno una trentina per parte - sono venute a contatto in via Melisurgo, in pieno centro, a pochi metri da piazza Municipio, dal porto e dalle strade più frequentate dai turisti. Tra i gruppi sono volate sedie e altri oggetti. L’intervento della polizia ha fatto sì che la rissa non degenerasse e che gli ultrà delle due squadre si disperdessero nelle strade limitrofe. Secondo quanto rende noto Repubblica, ci sarebbe anche un ferito che apparterrebbe alla tifoseria ospite.

