Picchiata e drogata dai genitori per le nozze combinate, arrestati a Rimini: vittima una ragazza del Bangladesh

I reati contestati dal pm, sono di maltrattamento in famiglia e costrizione e induzione al matrimonio commessi all’estero per cui il provvedimento restrittivo è stato disposto su richiesta della Procura della Repubblica di Rimini con istanza di procedimento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

Forse proprio il caso di Saman Abbas , giovane pakistana uccisa dalla famiglia nel 2021, le era stato di insegnamento per trasformare la sua storia in una di resilienza e libertà femminile. Alla fine infatti i genitori sono stati arrestati dai militari del nucleo investigativo guidati dal colonnello Roland Peluso, che hanno dato esecuzione ieri sera all’ordinanza di custodia cautelare, del gip, Raffaele Deflorio , di arresti domiciliari per la madre, 42 anni, e il padre, 55, entrambi cittadini bengalesi residenti a Rimini.

La giovane arrivata in Italia all’età di 7 anni, nel dicembre del 2024 era stata costretta con una scusa a un viaggio in Bangladesh dove le avevano, invece, combinato l’appuntamento con l'uomo, di 10 anni più grande, che sarebbe dovuto diventare suo marito. Innamorata di un 23enne connazionale residente a Forlì, la ragazza si era più volte rifiutata, ma una volta giunta a Dacca, i parenti le avevano sottratto i documenti e la carta di credito. «Se non ti sposi, mi suicido», le diceva il padre che poi suggeriva alla madre di legarla al letto e romperle braccia e gambe per non farla scappare. «Sei una poco di buono, ci stai rovinando», le urlava la mamma. I parenti, zii e cugini, avevano poi contribuito a creare sulla giovane una pressione emotiva enorme.

Costantemente controllata, minacciata e percossa, alla fine si era piegata al matrimonio combinato. Costretta ad assumere farmaci per dormire e stare calma, ma anche per favorire la gravidanza, lei era riuscita a non restare incinta prendendo di nascosto la pillola anticoncezionale. Grazie ad un’amica si era poi messa in contatto telefonicamente con il consultorio del dipartimento salute donna di Rimini e con una volontaria di un centro anti violenza. Alla volontaria dall’altra parte del mondo, aveva iniziato a raccontare con messaggi quello che le stavano facendo e documentando tutto con foto.