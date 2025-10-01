Sequestrate 21 opere ritenute false alla mostra su Dalì: a Parma, sigilli ad arazzi, disegni, incisioni, oggettistica

«Dalì: tra arte e mito": sabato scorso l’inaugurazione della mostra a Parma, questa mattina il blitz del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma che ha eseguito un sequestro di 21 opere ritenute false attribuite all’artista Salvador Dalì ed esposte nella città emiliana.

L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma, il decreto di sequestro è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari su richiesta dei magistrati del dipartimento Criminalità diffusa e grave, essendo state poste in circolazione ed esposte opere d’arte presumibilmente non autentiche (arazzi, disegni, incisioni, oggettistica).