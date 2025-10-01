Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Sanità in Sicilia: le sette bustarelle consegnate dall'imprenditore Lupo a Francesco Cerrito: "Sei una persona speciale per me"

Nelle conversazioni registrate dagli inquirenti anche le segnalazioni su possibili controlli

Sette consegne di denaro ricostruite dagli investigatori, duemila euro nascosti dentro una bomboniera, frasi in codice che parlavano di «pillole» o di «biglietti del cinema» ma che in realtà indicavano le mazzette. Un’inchiesta partita oltre un anno fa, con pedinamenti, microspie e telecamere piazzate negli uffici e nelle auto, che ha permesso di registrare incontri, dialoghi e retroscena, finiti ora nell’ordinanza del Gip Giuseppina Zampino.
Il giudice ieri ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari per il commercialista Mario Lupo, presidente della Samot e della Adi24 Scarl, due tra le società che gestiscono i servizi di cure palliative e di assistenza domiciliare in Sicilia, e per Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Integrazione socio-sanitaria dell’Asp, che firma gli affidamenti e vigila sul rispetto delle convenzioni.
