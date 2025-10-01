Sanità in Sicilia: le sette bustarelle consegnate dall’imprenditore Lupo a Francesco Cerrito: "Sei una persona speciale per me"

Sette consegne di denaro ricostruite dagli investigatori, duemila euro nascosti dentro una bomboniera, frasi in codice che parlavano di «pillole» o di «biglietti del cinema» ma che in realtà indicavano le mazzette. Un’inchiesta partita oltre un anno fa, con pedinamenti, microspie e telecamere piazzate negli uffici e nelle auto, che ha permesso di registrare incontri, dialoghi e retroscena, finiti ora nell’ordinanza del Gip Giuseppina Zampino.

Il giudice ieri ha convalidato gli arresti e disposto i domiciliari per il commercialista Mario Lupo, presidente della Samot e della Adi24 Scarl, due tra le società che gestiscono i servizi di cure palliative e di assistenza domiciliare in Sicilia, e per Francesco Cerrito, direttore del Dipartimento Integrazione socio-sanitaria dell’Asp, che firma gli affidamenti e vigila sul rispetto delle convenzioni.

