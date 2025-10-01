Velivolo precipitato a Sabaudia, due morti: Simone Mettini, comandante del 70° stormo, e l'allievo Lorenzo Nucheli

Sono il comandante del 70° Stormo di Latina, il colonnello Simone Mettini, e Lorenzo Nucheli, giovane allievo pilota di origine ciociara le due vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina sopra il Parco Nazionale del Circeo, nel Comune di Sabaudia.

Il velivolo T-260B sul quale erano a bordo i due è precipitato nel corso di una missione addestrativa, caduto per cause ancora in fase di accertamento nell’area di bosco compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino a una delle entrate del Parco Nazionale. A rinvenire i corpi senza vita del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo sono stati i soccorritori, sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e il supporto della protezione civile.

Il cordoglio del ministro Crosetto

"Si dice che un pilota non muore mai - scrive in una nota il Così il Ministro Guido Crosetto - vola solo più in alto, ma non posso nascondere il profondo dolore per la notizia della tragica scomparsa del Colonnello Simone Mettini, Comandante di Stormo ed esperto pilota istruttore, e del giovane Allievo Lorenzo Nucheli, caduti in servizio questa mattina a seguito di un incidente aereo nei pressi di Sabaudia (LT).

#Difesa Aeronautica Militare . In questo momento di immensa tristezza, a nome mio personale, come Ministro e come padre, e a nome di ogni donna e uomo della, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie, ai loro cari e a tutta la comunità dell’

Ho manifestato la mia vicinanza al Capo di Stato Maggiore dell’Arma Azzurra, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva.

La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto intorno ai familiari, condividendo il dolore e il ricordo di due vite dedicate al servizio del Paese. Cieli blu, Simone e Lorenzo".