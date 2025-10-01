Vespa a muso duro con un attivista Flotilla: “Non ve ne f...e di mandare gli aiuti a Gaza, volete aprire un fronte che non concederanno mai”

Polemica sui social e non solo per il botta e risposta avvenuto ieri sera a Porta a Porta su Rai1 tra il conduttore Bruno Vespa e uno degli attivisti della Global Sumud Flotilla, Tony La Piccirella. Vespa ha chiesto conto al suo interlocutore della scelta di non consegnare gli aiuti a Cipro, seguendo la proposta del cardinale Pierbattista Pizzaballa. «Voi vi fidate di Pizzaballa o no?», ha chiesto Vespa a La Piccirella, che ha risposto di sì. «Noi siamo persone pratiche - ha proseguito il conduttore -. E allora se vi fidate, perché non gli date gli aiuti? Lui ha detto lasciateli a Cipro e li prendiamo noi».

«Una proposta non conforme alla natura delle missione», ha replicato il membro della Flotilla. «Quelle sono persone serie - ha incalzato Vespa -. Hanno detto: voi lasciate gli aiuti al patriarcato di Cipro e noi li portiamo ai poveracci di Gaza. Se non vi piace, va bene. Fa niente». «L'obiettivo della missione - ha quindi spiegato La Piccirella - è aprire un canale diretto, senza mediatori, con Gaza». «E allora vi posso dire che non ve ne fotte niente di dare gli aiuti alle persone? - ha risposto Vespa -. Voi volete aprire un canale diretto che non riuscirete ad avere. Lo sapevate prima di partire che Israele non vi consentirà mai di aprire un canale diretto. Quindi rispetto alla polemica per il canale diretto, ve ne buggerate completamente di dare gli aiuti che avete generosamente portato. Una scelta, la rispetto ma basta che sia chiara».

«Contavamo sul rispetto del diritto internazionale e sull'intervento degli stati che si dicono civili», ha chiarito l'interlocutore. «Va bene, la salutiamo, sappiamo che lei ha altri impegni. Buona navigazione», ha concluso Vespa. Sui social diversi utenti hanno criticato l’atteggiamento del conduttore, sostenendo che ha insultato sia gli attivisti che il popolo di Gaza. Altri, invece, lo hanno lodato, sostenendo che finalmente ha detto la verità con parole chiare.