Violento nubifragio a Favara, dispersa la 38enne Marianna Bello: travolta dall'acqua dopo essere scesa dall'auto

Ha 38 anni, è sposata e mamma di 3 figli, la donna travolta dalle acque a Favara durante il nubifragio che si è abbattuto nel paese dell’Agrigentino. Marianna Bello è stata trascinata dalla furia dell’acqua in via Sottotenente Bosco, dopo essere scesa dalla macchina nel tentativo di mettersi in salvo.

Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e ai pompieri sommozzatori di Palermo, già in azione, è stato richiesto l'intervento dell’elicottero dei vigili del fuoco di Catania, che a causa del maltempo non può al momento alzarsi in volo. Alle ricerche collaborano i familiari della donna, cittadini e anche il sindaco Antonio Palumbo.