Autonomia dei media e difesa dei valori europei: a Bruxelles il confronto sulle sfide dell'industria mediatica in Europa

Autonomia dei media e difesa strategica dei valori europei: sono i temi al centro del dibattito "Le nuove frontiere dell'informazione e dell'industria culturale UE" organizzato da Connact Media, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra stakeholder e istituzioni, in programma oggi 2 ottobre a Bruxelles, presso l’edificio Paul-Henri Spaak del Parlamento Europeo.

Il presente e il futuro dell'industria mediatica europea, le sfide che si troverà ad affrontare e le soluzioni da mettere in campo per rilanciarne la competitività sono in cima all'agenda, anche alla luce del recente intervento della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, che nel discorso sullo Stato dell'Unione ha fatto riferimento all'emergenza democratica legata alla disinformazione, annunciando la volontà di sostenere la stampa europea indipendente e i media locali.

I lavori, in diretta streaming, si apriranno alle 14.45 con l'intervento del sottosegretario all'Informazione e all’Editoria Alberto Barachini, proseguendo con il keynote speech del direttore generale DG CONNECT presso la Commissione UE Roberto Viola. Seguirà il panel su "Lo Scudo europeo per la democrazia e l’autonomia strategica dei media", al quale interverranno l'eurodeputata Lucia Annunziata, i parlamentari europei Stefano Cavedagna e Gaetano Pedullà, la consigliera di amministrazione di Gruppo MFE- MediaForEurope Gina Nieri, il presidente di ADS Accertamenti Diffusione Stampa e presidente e direttore editoriale di Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia Lino Morgante e Rodolfo Cardarelli, deputy manager international business unit di Ansa. Coordinerà Alessandra Ravetta, direttrice responsabile di Prima Comunicazione e primaonline.it.