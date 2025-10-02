Abbordaggio Flotilla, Tajani sente Saar per accelerare le procedure di rilascio degli italiani. La Farnesina: "Stanno tutti bene"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha contattato il collega israeliano Gideon Sàar per chiedergli informazioni e garanzie per tutti gli italiani partecipanti alla Flotilla fermati in Israele. Tajani ha confermato al ministro Saar dettagli sullo status e sulla condizione legale di immunità dei 4 parlamentari che fanno parte del gruppo. Ed ha ribadito la richiesta di accelerare ogni procedura per la liberazione immediata di tutti i cittadini italiani. Lo si apprende da fonti della Farnesina.

Stanno tutti bene, i 46 italiani - compresi 4 parlamentari e 3 giornalisti - tra i più di 450 membri della Flotilla sbarcati al porto di Ashdod. A quanto si apprende da fonti della Farnesina, le attività di trasbordo e sbarco dei membri della flottiglia sono terminate. Espletate le procedure di riconoscimento, verranno tutti trasferiti in autobus al centro detentivo di Ketziot, nel sud di Israele, vicino alla città di Ber Sheva. I detenuti non verranno interrogati né saranno sottoposti a particolari procedure giudiziarie. Verrà unicamente chiesto loro se sono disponibili ad accettare l’espulsione volontaria entro le 24/48h, oppure se intendono rifiutarla. Per coloro che rifiuteranno l’espulsione volontaria, si aprirà un breve procedimento giudiziario al termine del quale un giudice dovrebbe decretarne l’espulsione coatta. Questa di norma avviene entro le 72 ore dal Decreto d’espulsione