Flotilla bloccata prima di Gaza, tuona Teheran: “Atto di terrorismo”

L’Iran ha contestato l’intervento della marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, descrivendolo come «un atto di terrorismo» che viola il diritto internazionale. Secondo quanto riferisce Irna, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha definito l'intervento di Israele come «una chiara violazione dei principi internazionali» e «un atto di terrorismo», elogiando gli attivisti della Flotilla ed esortando la comunità internazionale ad adottare misure immediate in risposta all’incidente e a porre fine al «genocidio nella Palestina occupata».

