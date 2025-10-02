Gaza e Flotilla, Carmen Consoli alla premier Meloni: "Fa il gioco delle tre carte"

«È molto importante l’azione della Flotilla, perché apre un corridoio» dice Carmen Consoli presentando il suo nuovo album a Milano e mandando un messaggio alla premier Giorgia Meloni. "Ci vogliono due giorni per mandare la nave" dice imitando la voce della premier, con tanto di cadenza romana, per poi commentare: «E allora perché non ci hai pensato prima? Che fai, "3 oru 3 oru" (il gioco delle tre carte in siciliano, ndr)?». "Riconosciamo lo stato della Palestina però Hamas non è compresa, brava, "3 oru 3 oru", vengo dalla montagna e non ho la finezza della Meloni ma "3 oru 3 oru" - ribadisce - non me lo fai, è il gioco delle tre carte".

«Ho molti amici israeliani che si ribellano a questa situazione e la cui voce non sta venendo fuori, io sono con il popolo di Israele che è contrario alla guerra e beffato perché accomunato ai sionisti suo malgrado, il che genera odio e intolleranza in una situazione già molto complessa». Lo ha detto Carmen Consoli a Milano, presentando il suo nuovo album "Amuri luci".