Gaza e Flotilla, Carmen Consoli alla premier Meloni: "Fa il gioco delle tre carte"

«È molto importante l’azione della Flotilla, perché apre un corridoio» dice Carmen Consoli presentando il suo nuovo album a Milano e mandando un messaggio alla premier Giorgia Meloni. "Ci vogliono due giorni per mandare la nave" dice imitando la voce della premier, con tanto di cadenza romana, per poi commentare: «E allora perché non ci hai pensato prima? Che fai, "3 oru 3 oru" (il gioco delle tre carte in siciliano, ndr)?». "Riconosciamo lo stato della Palestina però Hamas non è compresa, brava, "3 oru 3 oru", vengo dalla montagna e non ho la finezza della Meloni ma "3 oru 3 oru" - ribadisce - non me lo fai, è il gioco delle tre carte".
«Ho molti amici israeliani che si ribellano a questa situazione e la cui voce non sta venendo fuori, io sono con il popolo di Israele che è contrario alla guerra e beffato perché accomunato ai sionisti suo malgrado, il che genera odio e intolleranza in una situazione già molto complessa». Lo ha detto Carmen Consoli a Milano, presentando il suo nuovo album "Amuri luci".
«Oggi la finezza del politico non può essere paragonata a quella di un politico medievale, oggi ci sono altri mezzi, è molto importante saper essere diplomatici, invece - ha sottolineato - si agisce con la logica dell’occhio per occhio dente per dente che non condividiamo, perché comportarsi da terroristi non è il modo migliore di rispondere a un’organizzazione tale. Non dico che sarei in grado di gestire le cose meglio di Netanyahu ma forse non è adeguato al ruolo che occupa, c'era bisogno di un leader che utilizzasse un mezzo più fine, ma visto che ha amichetti nazionalisti che appoggiano questo modo di fare, d’ora in poi vigerà la regola dell’occhio per occhio, che noi rifiutiamo perché sappiamo che combatteremo la quarta guerra mondiale con le pietre, ma intanto in questa - ha denunciato la cantantessa - stanno massacrando i civili».
Caricamento commenti
Commenta la notizia