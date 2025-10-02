Gaza, l'Italia accende la protesta: in 10mila a Roma, tensioni a Firenze, Napoli e Trieste. Un migliaio sotto la pioggia a Palermo

Duemila persone circa si stanno radunando dalle ore 18 di oggi in piazza Indipendenza a Firenze per manifestare in solidarietà agli equipaggi della Global Flotilla, fermate ieri sera a pooche miglia da Gaza, dove stavano portando dei beni di prima necessità. Sventolate bandiere palestinesi, urlati slogan pro Pal, ed accesi alcuni fumogeni. Il corteo si è mosso poco prima delle ore 19 verso la Fortezza da Basso, stesso luogo dove domattina, dalle ore 9 circa, si raduneranno i partecipanti ad un’altra manifestazione Pro Pal, in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Cgil.

Intanto il corteo dei manifestanti pro Pal a Napoli è stato bloccato all’ingresso del porto dove c'è un nutrito gruppo di uomini delle forze dell’ordine. I manifestanti stanno cercando di forzare il blocco premendo contro gli agenti e lanciando bandiere ma vengono respinti.

"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine" . Con questi slogan circa 10 mila manifestanti si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l’abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La manifestazione arriverà a Piramide, nel piazzale della stazione Ostiense.

Non protestano ma suonano il clacson per incitare i partecipanti al corteo. E’ questo l’atteggiamento di molti automobilisti bloccati dal passaggio dei manifestanti a Milano. Il corteo si è via via ingrossato e ora sono almeno in diecimila a percorrere le strade della città intonando cori per la «Palestina libera».

Un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo per Gaza a Trieste ha tentato di entrare nella Stazione ferroviaria da un ingresso laterale: i manifestanti hanno spaccato alcuni vetri e lanciato oggetti e bottiglie, ma sono stati respinto dalle forze di polizia con qualche carica di alleggerimento e il lancio di lacrimogeni. Un poliziotto è caduto e si è ferito leggermente a una mano, con dei frammenti di vetro.

Altri gruppi di attivisti si sono, invece, aggiunti alla manifestazione proPal in corso a Palermo sventolando bandiere della Palestina. I manifestanti sono un migliaio sotto la pioggia. La polizia in assetto anti sommossa ha allontanato le persone dal villaggio dell’Esercito montato in piazza Politeama e ora due gruppi di manifestanti, staccati tra loro, sono in via Ruggero Settimo. I pro Pal gridano «Via i bambini dai carri armati» e «Fuori le armi da Palermo». Nello spazio recintato, in cui ci sono gli stand dell’Esercito con i mezzi blindati, le famiglie hanno fatto salire i bambini sui carri armati con i militari per fare le foto col cellulare.