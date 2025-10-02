Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Gaza, l'Italia accende la protesta: in 10mila a Roma, tensioni a Firenze, Napoli e Trieste. Un migliaio sotto la pioggia a Palermo

Il corteo dei manifestanti pro Pal a Napoli è stato bloccato all’ingresso del porto dove c'è un nutrito gruppo di uomini delle forze dell’ordine

"Giorgia Meloni devi andartene". "Free, Free, Palestine". Con questi slogan circa 10 mila manifestanti si sono radunati al Colosseo a Roma, in un corteo indetto per manifestare il proprio dissenso contro l’abbordaggio della Flotilla e del Governo Meloni, accusato dagli organizzatori e da numerosi partecipanti di non aver tutelato adeguatamente la Flotilla e i tanti italiani presenti a bordo. La manifestazione arriverà a Piramide, nel piazzale della stazione Ostiense.

Intanto il corteo dei manifestanti pro Pal a Napoli è stato bloccato all’ingresso del porto dove c'è un nutrito gruppo di uomini delle forze dell’ordine. I manifestanti stanno cercando di forzare il blocco premendo contro gli agenti e lanciando bandiere ma vengono respinti.

Duemila persone circa si stanno radunando dalle ore 18 di oggi in piazza Indipendenza a Firenze per manifestare in solidarietà agli equipaggi della Global Flotilla, fermate ieri sera a pooche miglia da Gaza, dove stavano portando dei beni di prima necessità. Sventolate bandiere palestinesi, urlati slogan pro Pal, ed accesi alcuni fumogeni. Il corteo si è mosso poco prima delle ore 19 verso la Fortezza da Basso, stesso luogo dove domattina, dalle ore 9 circa, si raduneranno i partecipanti ad un’altra manifestazione Pro Pal, in concomitanza con lo sciopero indetto dalla Cgil.

Non protestano ma suonano il clacson per incitare i partecipanti al corteo. E’ questo l’atteggiamento di molti automobilisti bloccati dal passaggio dei manifestanti a Milano. Il corteo si è via via ingrossato e ora sono almeno in diecimila a percorrere le strade della città intonando cori per la «Palestina libera».

Un gruppo di manifestanti che si è staccato dal corteo per Gaza a Trieste ha tentato di entrare nella Stazione ferroviaria da un ingresso laterale: i manifestanti hanno spaccato alcuni vetri e lanciato oggetti e bottiglie, ma sono stati respinto dalle forze di polizia con qualche carica di alleggerimento e il lancio di lacrimogeni. Un poliziotto è caduto e si è ferito leggermente a una mano, con dei frammenti di vetro.

Altri gruppi di attivisti si sono, invece, aggiunti alla manifestazione proPal in corso a Palermo sventolando bandiere della Palestina. I manifestanti sono un migliaio sotto la pioggia. La polizia in assetto anti sommossa ha allontanato le persone dal villaggio dell’Esercito montato in piazza Politeama e ora due gruppi di manifestanti, staccati tra loro, sono in via Ruggero Settimo. I pro Pal gridano «Via i bambini dai carri armati» e «Fuori le armi da Palermo». Nello spazio recintato, in cui ci sono gli stand dell’Esercito con i mezzi blindati, le famiglie hanno fatto salire i bambini sui carri armati con i militari per fare le foto col cellulare.

