La Rai licenzia Enrico Varriale. "Contratto risolto per giusta causa" la dopo condanna penale

La Rai ha reso noto di aver risolto il rapporto di lavoro con Enrico Varriale: l’ex giornalista di Rai Sport è stato licenziato «per giusta causa» in seguito ai due procedimenti penali, uno arrivato a sentenza di primo grado a giugno, in cui Varriale è stato condannato a 10 mesi per lesioni e stalking.
Varriale, ex vicedirettore di Rai Sport, era già stato sospeso dalla tv pubblica nel 2022 dopo le accuse per atti persecutori nei confronti di una donna con cui aveva una relazione.
