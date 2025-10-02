Paura per Michele Criscitiello: gli puntano una pistola al volto e gli rubano un rolex da 70mila euro

Michele Criscitiello, noto giornalista sportivo televisivo, è stato vittima di una rapina questa mattina a Milano, nella zona di Sesto San Giovanni. Un episodio quasi paradossale quello che ha coinvolto il conduttore originario di Avellino, che si è trovato improvvisamente con una pistola puntata al volto – non è chiaro se autentica o finta – e si è visto sottrarre un Rolex dal valore stimato di circa 70 mila euro.

Il presidente della Folgore Caratese e amministratore delegato di Sportitalia ha vissuto momenti di forte tensione mentre era fermo al semaforo nella sua automobile. Uno scooter si è avvicinato urtando lo specchietto laterale sinistro del veicolo, per poi compiere il colpo in pochissimi secondi. Secondo il suo racconto, un complice sarebbe riuscito a entrare nell’abitacolo, gli avrebbe puntato l’arma in faccia e gli avrebbe strappato l’orologio dal polso prima di darsi alla fuga.

Sul luogo dell’accaduto sono immediatamente arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile di Sesto San Giovanni, che hanno raccolto la testimonianza e verbalizzato i fatti.