Sciopero generale, il Paese si ferma ed ecco cosa succede: trasporti, scuole, sanità e vigili del fuoco

Domani il Paese si prepara a una giornata di forti disagi: lo sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base (in segno di solidarietà nei confronti della Palestina e della Flotilla, bloccata dalle autorità israeliane), coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla sanità, dalla scuola ai vigili del fuoco. Garantiti solo i servizi essenziali.

Trasporti

Lo sciopero per il personale ferroviario inizia alle 21 di questa sera. La protesta, proclamata ieri, si unisce a un’altra agitazione di base già annunciata nei giorni scorsi. Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di venerdì 3 ottobre. Previste fasce di garanzia anche per metro e autobus nelle principali città.

Autostrade

Il personale delle autostrade incrocerà le braccia dalle 22 di questa sera.

Vigili del fuoco

Sciopero di 4 ore per il personale turnista, dalle 9 alle 13, mentre per il personale giornaliero e amministrativo la protesta coprirà l’intera giornata.