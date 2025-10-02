Sciopero generale, il Paese si ferma ed ecco cosa succede: trasporti, scuole, sanità e vigili del fuoco

Domani il Paese si prepara a una giornata di forti disagi: lo sciopero generale indetto da Cgil e sindacati di base (in segno di solidarietà nei confronti della Palestina e della Flotilla, bloccata dalle autorità israeliane), coinvolgerà tutti i settori, pubblici e privati, dai trasporti alla sanità, dalla scuola ai vigili del fuoco. Garantiti solo i servizi essenziali.
Trasporti
Lo sciopero per il personale ferroviario inizia alle 21 di questa sera. La protesta, proclamata ieri, si unisce a un’altra agitazione di base già annunciata nei giorni scorsi. Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali nelle fasce 6-9 e 18-21 di venerdì 3 ottobre. Previste fasce di garanzia anche per metro e autobus nelle principali città.
Autostrade
Il personale delle autostrade incrocerà le braccia dalle 22 di questa sera.
Vigili del fuoco
Sciopero di 4 ore per il personale turnista, dalle 9 alle 13, mentre per il personale giornaliero e amministrativo la protesta coprirà l’intera giornata.
Sanità
Lo stop interesserà l’intero settore sanitario, dal primo turno del 3 ottobre fino al termine dell’ultimo turno della giornata.
Scuola
Sciopero per tutta la giornata. La Cgil ricorda che, in base all’accordo del 2 ottobre 2020, i dirigenti scolastici possono organizzare misure per garantire il servizio, ma se l’adesione sarà tale da impedirne l’erogazione, gli istituti potranno essere chiusi.
