Sciopero generale, scontro politico dopo l’abbordaggio della Flotilla per Gaza. Landini: "La precettazione sarebbe un atto illegittimo"

E’ scontro politico sullo sciopero generale proclamato per domani dalle sigle sindacali autonome e dalla Cgil, dopo che l’Idf ieri ha abbordato la Global Sumud Flotilla interrompendone il viaggio verso Gaza. Le forze della maggioranza esprimono la loro contrarietà all’iniziativa dei sindacati , sostenendo che arrecherebbe disagi alla popolazione senza apportare benefici al popolo palestinese. Di avviso opposto le opposizioni, che a partire da Pd ed M5s difendono il diritto allo sciopero. In queste ore, a quanto apprende l’AGI da fonti qualificate, la Commissione di garanzia sugli scioperi starebbe valutando se esistano i presupposti giuridici per la precettare l’astensione dal lavoro visto il poco margine temporale di preavviso . «Il popolo italiano affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c'entri poco con la vicenda palestinese e c'entri molto con le questioni italiane e del resto ce lo spiegano i sindacati perchè mi sarei aspettata che almeno su una questione che reputavano così importante non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì, perchè il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme», sostiene la premier Giorgia Meloni dal vertice della Comunità politica europea . «Sono ore delicate» non esiste il «diritto al caos con uno sciopero a sorpresa, è chiaro che è per motivi politici» ma c'è una commissione di garanzia che si pronuncerà a brevissimo», aggiunge il vice premier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Giù le mani dal diritto di sciopero e dai diritti dei lavoratori», replica la segretaria Pd Elly Schlein. «Domani faccio sciopero dalla Calabria, è una giornata di sciopero a cui idealmente aderiamo. Sabato sarò qui a Roma per la manifestazione nazionale», fa sapere il leader M5s Giuseppe Conte.

Landini: "La precettazione sarebbe un atto illegittimo"

«Se dovesse arrivare una precettazione dello sciopero» saremmo di fronte «a un atto illegittimo perchè noi stiamo rispettando la legge. E non mi metto a discutere di una cosa che ancora non c'è». Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ospite di SkyTG24 rispondendo a una domanda su cosa succederebbe in caso di precettazione dello sciopero generale proclamato per domani dalle sigle sindacali autonome e dalla Cgil, dopo che l’Idf ieri ha abbordato la Global Sumud Flotilla interrompendone il viaggio verso Gaza.

«Vedrete domani delle piazze talmente piene che la gente non saprà dove andare. La Cgil non può stare zitta quando il governo italiano ed europeo decidono di spendere nei prossimi anni centinaia di miliardi per armarsi». Landini, ha ribadito le ragioni che hanno spinto le sigle sindacali autonome e la Cgil a proclamare lo sciopero generale, dopo che ieri l’Idf ha abbordato la Global Sumud Flotilla, interrompendone il viaggio verso Gaza. «La sicurezza oggi per i giovani e quella di poter lavorare, usare la loro intelligenza, e non essere precari. Avere scuole, una sanità che funziona. I giovani hanno paura del loro futuro e stanno scendendo in piazza perchè non accettano la logica violenta della guerra».