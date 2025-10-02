"Vietare i social agli under 14": studio legale fa causa a Meta e Tiktok

"Troppo facile aggirare il divieto di iscrizione ai social media per gli under 14". Lo studio legale torinese Ambrosio & Commodo si allea al Moige (Movimento italiano genitori) e dichiara guerra a colpi di carte bollate contro Meta e Tiktok. Al tribunale di Milano si chiede di imporre alle piattaforme il rispetto dell’obbligo di verifica dell’età, sancito da una norma dell’Unione europea, di chi intende aprire un account. Se ne discuterà a cominciare dal 12 febbraio 2026 davanti a un giudice della "sezione imprese".

Il presupposto della class action - la prima del genere in Italia - è che l’uso dei social, come sostengono i numerosi specialisti interpellati dai ricorrenti, può provocare problemi gravissimi a bambini e ragazzini per un eccesso (o un difetto) di produzione di dopamina, nota come "ormone del piacere": "Disturbi alimentari, perdita del sonno, calo del rendimento scolastico, depressione, difficoltà nella gestione delle emozioni e dei rapporti interpersonali sono conseguenze già ampiamente descritte dalla letteratura scientifica». Ed è questo a rendere possibile l’azione inibitoria: «Come prevede il codice di procedura civile - spiega l’avvocato Renato Ambrosio - si agisce per ottenere uno stop a condotte nocive per una pluralità di soggetti. Si tratta di cambiare qualcosa che non sta andando per il verso giusto. Ed è solo il primo passo: il successivo sarà la quantificazione dei danni». Lo studio legale stima che fra le 90 milioni di utenze raccolte in Italia da Facebook, Instagram e Tiktok, circa 3 milioni siano di infraquattordicenni. «Vogliamo - dice Antonio Affinita, direttore generale del Moige - un sistema di verifica più robusto da parte delle piattaforme. Non ci si può limitare a una semplice casella da spuntare».