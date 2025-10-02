Violenze su una 14enne a Palermo, arrestato un 19enne

Il Gup di Palermo ha condannato a 5 anni e 4 mesi Salvatore Mirto, 19 anni, accusato di aver violentato una ragazza di 14 anni nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2023 sugli scogli dell’Addaura. Il pm aveva chiesto 3 anni, ma la pena è stata aumentata.

Il giudice ha disposto anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e una provvisionale di 10 mila euro ai genitori della vittima, assistiti dall’avvocato Elena Maiorca. La difesa, con l’avvocato Pietro Capizzi, ha annunciato appello.

La minore aveva raccontato di aver rifiutato più volte, ma Mirto aveva ignorato il suo “no”. Lo stupro fu confermato dai medici del Policlinico. Il giovane era stato poi riconosciuto da alcuni avventori di un locale a Sferracavallo e fermato dopo una rissa a Tommaso Natale.