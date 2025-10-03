Adesca una donna con un annuncio e la violenta: ai domiciliari un 58enne a Ragusa

Disposti i domiciliari per il 58enne ragusano che, secondo la tesi accusatoria, avrebbe adescato una donna attraverso un annuncio con il quale si cercavano donne per servizi di pulizia in appartamenti e la avrebbe abusata sessualmente.

Il Tribunale del Riesame a cui l’uomo si è rivolto attraverso il suo legale, l’avvocato Fabrizio Cavallo ha disposto la sostituzione della misura cautelare della detenzione in carcere con gli arresti domiciliari.

La decisione assunta dalla quinta sezione penale del Tribunale di Catania (presidente Larato, relatore Di Marco, e Maira) è stata depositata oggi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo sarebbe andato a prendere la donna che aveva risposto al suo annuncio su un noto portale e, una volta portata in un appartamento in cui teoricamente avrebbe dovuto effettuare le pulizie, l’avrebbe abusata sessualmente. I fatti sarebbero avvenuti lo scorso 6 agosto a Ragusa.