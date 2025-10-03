All’Ars contributi come coriandoli: in Sicilia è il festival dei collegi elettorali

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Approvate le prime misure della manovra economica sotto i riflettori dell’Assemblea regionale Decine di finanziamenti per progetti sponsorizzati dai deputati con emendamenti mirati

La prima, lunga, notte di votazioni della manovra quater ha portato all’approvazione di due commi che sommano trenta milioni di spese per finanziare 315 mini appalti per strade, trazzere, parchi giochi, campetti sportivi e obelischi insieme a 61 interventi di ristrutturazione di chiese e chiostri.
Non ci sono i fondi per sagre e festival nel testo della manovra quater che ha superato il primo scoglio in commissione, ma i deputati non hanno rinunciato alla valanga di emendamenti per far piovere contributi nei collegi elettorali di provenienza.
I deputati di Pd e 5 Stelle hanno lasciato la commissione Bilancio dell’Ars mercoledì alle 21,30 in polemica con la scelta del presidente, Dario Daidone (FdI), di ammettere la valanga di singoli emendamenti che indicano beneficiari di contributi senza bando: «Noi avevamo chiesto di creare un fondo unico dal quale attingere per finanziare opere necessarie - ha detto il leader dei 5 Stelle, Nuccio Di Paola - ma la maggioranza ha scelto la via dei singoli emendamenti».
