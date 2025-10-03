Cede parte del tetto all'istituto alberghiero di Siracusa: i ragazzi erano in strada a manifestare per la Palestina

Un cedimento di una parte del soffitto è avvenuto stamane nell’androne di ingresso dell’Istituto alberghiero Federico II di Siracusa. Non ci sono feriti, l’incidente si è verificato in un momento in cui c'erano poche persone nella scuola e gli studenti avevano preso parte al corteo per Gaza. E’ stato il personale dell’istituto a chiedere l’intervento dei vigili del fuoco che si sono presentati poco dopo le 9 nell’edificio per gli interventi di messa in sicurezza al termine dei quali si è deciso di inibire l’accesso all’istituto. In merito alle cause del crollo, è possibile che le infiltrazioni d’acqua possano aver inciso ma questa ipotesi è da verificare.