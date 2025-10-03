Figlio bullizzato a scuola, il padre irrompe a scuola e minaccia i prof in provincia di Salerno

Il figlio gli racconta di aver subito atti di bullismo, il padre si presenta a scuola e inizia a minacciare la dirigente e i docenti. Attimi di forte concitazione questa mattina nel plesso principale dell’Istituto Comprensivo «Mazzini» di Campagna, in provincia di Salerno, dove un uomo del posto, in evidente stato di agitazione, è entrato nell’edificio prendendosela con preside e insegnanti.

L’episodio, secondo quanto ricostruito dalla Polizia Municipale, sarebbe legato a un presunto atto di bullismo ai danni del figlio, alunno dell’istituto. Secondo quanto riferito dagli agenti guidati dal capitano Alberto Giorgio, l’uomo si è presentato nella sede centrale del comprensivo, che ospita le classi della scuola secondaria di primo grado del capoluogo e del centro storico, e, in stato di forte alterazione, ha rivolto pesanti accuse e minacce nei confronti dei docenti e della dirigente scolastica.

E’ intervenuta una pattuglia della Municipale, che ha identificato e denunciato l’uomo all’autorità giudiziaria per ingresso abusivo e minacce. «Comprendiamo la preoccupazione di chi vuole difendere i propri figli o conoscenti, ma è fondamentale che ogni segnalazione venga fatta attraverso i canali ufficiali», sottolinea il capitano Giorgio.