Le 21enne Michela Marangon e Giorgia Cagliani travolte e uccise a Lecco, l'investitore positivo alla cannabis

Una conferma della positività alla cannabis sarebbe emersa dagli ulteriori esiti tossicologici effettuati su Krzystof Jan Lewandowski, il cittadino polacco di 34 anni in carcere per aver investito e ucciso Michela Marangon e Giorgia Cagliani, entrambe 21enni, mentre andavano a piedi alla festa di Brivio (Lecco). E’ questo l’esito delle delle indagini, dopo che un primo test effettuato nell’immediatezza dell’incidente dagli investigatori, aveva già fatto emergere tracce di droga.

L’uomo è indagato per omicidio stradale, con l’aggravante della guida sotto effetto di stupefacenti. Non si conosce ancora l'esatta entità del valore registrato dai nuovi esami e, soprattutto, se possa essere stata sufficiente a creare alterazione in Lewandowski.

L’uomo, che si è detto estremamente dispiaciuto per l'incidente, aveva ammesso di aver fumato uno spinello, ma due giorni prima dell’incidente. Soprattutto attorno a questa tempistica ruoterà il contraddittorio con la difesa. Nel frattempo, l’indagato ha lasciato il carcere di Lecco per essere trasferito in quello milanese di San Vittore. La decisione sarebbe dovuta all’esigenza di garantire una sorveglianza più stretta, per scongiurare anche il rischio di atti autolesionistici.